Подкорректировать диплом

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Завершен5 заявок216 просмотров

Итак, что следует сделать. В приложении есть 2 файла.

файл "дипломф" - архив, в котором дипломная работа, разбитая по файлам. Следует собрать ее воедино, так чтобы все выглядело эстетически красиво, никакие рамки и таблицы "не поплыли". Простереть нумерацию таблиц и рисунков. Обозвать файл "дипломф". Далее нужно поднять у этого диплома авторство с 32% до более чем 55%, для этого смотрим файл "плагиатф-32", там маркерами выделен плагиат.(менять только текстовку)

12 лет назад
dmitry_88
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dummon
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Исполнитель справился с поставленной задачей. Выполнил работу качественно и в срок!!!

Заявки фрилансеров

dummon
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад