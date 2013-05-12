Подкорректировать диплом

Дипломная на тему: Государственн0 частные-партнёрства в мировой экономике. Работа нужна в четверг Пишите стоимость и сроки
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Итак, что следует сделать. В приложении есть 2 файла.
файл "дипломф" - архив, в котором дипломная работа, разбитая по файлам. Следует собрать ее воедино, так чтобы все выглядело эстетически красиво, никакие рамки и таблицы "не поплыли". Простереть нумерацию таблиц и рисунков. Обозвать файл "дипломф". Далее нужно поднять у этого диплома авторство с 32% до более чем 55%, для этого смотрим файл "плагиатф-32", там маркерами выделен плагиат.(менять только текстовку)
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