Anastasiya174

Анастасия прекрасный заказчик, брал предоплату, в дальнейшем доверие к человеку есть и будет. По выплате никаких задержек. Четкое ТЗ. Жду ваших новых проектов и приглашений на них. Отличный заказчик вне проекта связалась попросила сделать еще одну работу, как обычно все четко!!!