Anastasiya174

Анастасия Anastasiya174

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

[email protected]

Отзывы фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$85
10 баллов
12 лет назад
Вторая часть дипломного проекта
Спасибо за четкое задание и быструю оплату!
Работа была сделана в срок,претензий нет.
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Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
$150
10 баллов
12 лет назад
Дипломный проект
Анастасия прекрасный заказчик, брал предоплату, в дальнейшем доверие к человеку есть и будет. По выплате никаких задержек. Четкое ТЗ. Жду ваших новых проектов и приглашений на них. Отличный заказчик вне проекта связалась попросила сделать еще одну работу, как обычно все четко!!!
Спасибо за работу.Рекордные сроки и отличное качество выполненной работы.С такими людьми приятно работать.Рекомендую
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