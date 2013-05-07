Дипломный проект

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Завершен1 заявка175 просмотров

Нужно выполнить дипломный проект по специальности -оператор ЭВМ:

Разработка мультимедийного электронного пособия по теме «Табличные процессоры ─ средства автоматизации математических расчетов»

12 лет назад
Anastasiya174
Анастасия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
12 лет назад
$150
5 дней
Спасибо за работу.Рекордные сроки и отличное качество выполненной работы.С такими людьми приятно работать.Рекомендую
Анастасия прекрасный заказчик, брал предоплату, в дальнейшем доверие к человеку есть и будет. По выплате никаких задержек. Четкое ТЗ. Жду ваших новых проектов и приглашений на них. Отличный заказчик вне проекта связалась попросила сделать еще одну работу, как обычно все четко!!!

Заявки фрилансеров

Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
12 лет назад