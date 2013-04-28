Дипломная работа (Бухгалтерский учет)

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Закрыт3 заявки120 просмотров

СРОЧНЫЙ диплом.

Тема: "Учет и контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО ..."

Объем: 55л.

Срок: до 28.04.13

Есть план, Методичка, Материалы по предприятию.

Оплата через Web Money или ЯД.

Жду предложений по цене.

12 лет назад
Power777
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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