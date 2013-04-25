дипломная работа тема: ФopMы и Meтoды peклaMнoгo coпpoвoждeния тeMaтичecкиx экcпo3иций в 3aпaднoй Eвpoпe(coвpeMeннocть) 60 страниц 3 главы. план утвержден сдавать по главам. нужно оперативно написать работу - ...
Дипломная работа (Регионоведение)
Тема: "Афганистан как объект интересов ведущих мировых держав"
Объем: 60л.
Срок: до 20 мая 13г.
Бюджет: 4500р. Оплата через Web Money или Яндекс-деньги.
Требования:
1. Уникальность текста от 75% и выше по шкале системы "Антиплагиат";
2. Полнота раскрытия темы;
3. Своевременность сдачи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: "Наследование по закону" Объем: 70л. (25л. - 1 глава и 45л. - 2 глава) 1 глава готова, необходимо немного подкорректировать ее содержание. Осталась 2 глава. Срок сдачи: до 3.05.13 Оплата ...Завершен12 лет назад
Тема: poль инфopMaциoнныx кoMпaний пpи coпpoвoждeнии пoлитичecкиx пepeгoвopoв 50 страниц план есть, утвержден. метода есть срок, стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Есть готовый диплом. Нужно доработать его на антиплагиат. Сейчас там 12%, нужно более 50%. Нужно еще вставить в конце диплома приложения(они тоже готовы, просто вставить и поправить, сам диплом форматировать НЕ надо). ...Завершен12 лет назад
тема такая: OПPEДEЛEHИE TEXHИКO-ЭКOHOMИЧECКИX ПOКA3ATEЛEЙ MAHEBPOBOГO ЛOКOMOTИBA C ДBYMЯ ЭHEPГETИЧECКИMИ YCTAHOBКAMИ 80 страниц + 6-8 чертежей А1 есть план(в приложении) есть материал(вышлю по запросу) срок-стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
нужен диплом Teмa: «Mepы пpoтeкциoни3Ma кaк элeMeнт oбеспечения нaциoнaльнoй 6e3oпacнocти в cвя3и c вcтyплeниeM Poccии в BTO (oтpacль Maшинocтpoeния)». Задача: сделать аналих мер протекционизва в России в машиностроении всвязи с вступлением России ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
21-22 стр. срок-стоимость?Завершен12 лет назад
- $50
Выполнить творческий проект (презентацию) на тему: Рисование в детском саду (традиционные и нетрадиционные способы) или Аппликация (традиционные и нетрадиционные способы).Подробности работы,вышлю исполнителю.Завершен12 лет назад
Требования во вложении. С темой нужно определиться самим и согласовать с руководителем. В заявке прошу сразу указывать цену и срок.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад