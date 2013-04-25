Дипломная работа (Регионоведение)

$150
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Закрыт4 заявки133 просмотра

Тема: "Афганистан как объект интересов ведущих мировых держав"

Объем: 60л.

Срок: до 20 мая 13г.

Бюджет: 4500р. Оплата через Web Money или Яндекс-деньги.

Требования:

1. Уникальность текста от 75% и выше по шкале системы "Антиплагиат";

2. Полнота раскрытия темы;

3. Своевременность сдачи.

12 лет назад
Power777
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7 лет назад

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