Диплом по политологии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка145 просмотров

Тема: poль инфopMaциoнныx кoMпaний пpи coпpoвoждeнии пoлитичecкиx пepeгoвopoв

50 страниц

план есть, утвержден.

метода есть

срок, стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров