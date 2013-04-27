Презентация

$50
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Завершен10 заявок242 просмотра

Выполнить творческий проект (презентацию) на тему: Рисование в детском саду (традиционные и нетрадиционные способы) или Аппликация (традиционные и нетрадиционные способы).Подробности работы,вышлю исполнителю.

12 лет назад
Helawes
Анна 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
12 лет назад
$20
1 день
Очень понравилась выполненная работа:качественно, быстро,красиво,эмоционально,просто супер!!!Всем рекомендую,качественный результат в рекордные сроки!
Без проблемный заказчик. Результатом довольны оба. Доверие на все 100%.

Заявки фрилансеров

Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
12 лет назад