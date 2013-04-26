Глава диплома. Банковское дело

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Нужна только третья глава.

3 глава Разработка и оценка основных направлений совершенствования финансового состояния ОАО «Россельхозбанк»

15-20стр.

3. Разработка и оценка основных направлений совершенствования

финансового состояния ОАО «Россельхозбанк»

3.1. Проблемы управления финансовым состоянием

ОАО «Россельхозбанк» и пути их решения

3.2. Оценка эффективности направлений совершенствования финансового состояния ОАО «Россельхозбанк»

анализ за 2010-2012 годы во 2 главе показал снижение прибыли и рентабельности.

Срок – 26.04.13

12 лет назад
redkaja
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7 лет назад

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