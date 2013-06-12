Курсовая по экологии

Не рекомендую Евгения к сотрудничеству. Работа была сдана в конце мая, оплаты так и не увидела. Написала ему на днях, он ответил, что оплату пришлось возвратить клиенту. Странно, возвращать оплату, когда "Работа сдана клиентом,но с большими доработками" (к слову, и здесь врёт - доработка была одна). Наглый и лживый человек, не связывайтесь с ним, если не хотите потерять своё время.