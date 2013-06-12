Курсовая по экологии

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Завершен6 заявок163 просмотра

курсовая Дисциплина экология :тема "экологическое воспитание детей в современном дошкольном учреждение"сроки до 15 мая объем 40-45 листов

12 лет назад
Zachli
Сорков 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Midnight_Twist
Светлана 
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$40
15 дней
Работа сдана клиентом,но с большими доработками.
Не рекомендую Евгения к сотрудничеству. Работа была сдана в конце мая, оплаты так и не увидела. Написала ему на днях, он ответил, что оплату пришлось возвратить клиенту. Странно, возвращать оплату, когда "Работа сдана клиентом,но с большими доработками" (к слову, и здесь врёт - доработка была одна). Наглый и лживый человек, не связывайтесь с ним, если не хотите потерять своё время.

Заявки фрилансеров

Midnight_Twist
Светлана 
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад