Курсовая работа

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Завершен4 заявки173 просмотра

Курсовая работа

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Тема Особенности национально-волевой сферы дошкольников и младших школьников

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Предмет: педагогика

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Объем работы: 35–40 листов

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Срок сдачи: 29.04.2013

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План утвержден: нет

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Комментарии: работа проверяется на антиплагиат

12 лет назад
evaseva
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
12 лет назад
$50
1 день
Большое спасибо работа сделана быстро и очень качествено сразу видно профисионал своего дела теперь постояно буду с вами работать
10 баллов. Работу сдал в короткие сроки, но оплаты я так и не получил. Поэтому 10 баллов за четкое кидалово.

Заявки фрилансеров

Uzurpator33
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов(-2)
12 лет назад