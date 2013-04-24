Диплом: Государственное и Муниципальное управление

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Меры Государственной поддержки малого предпринимательства и динамика его развития в Челябинской области

Количество листов: 70-80

Уникальность от 70% по системе антиплагиат.

Интересует цена-срок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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