Диплом - художественная обработка материалов

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Дипломная работа

Специальность: художественная обработка материалов

Тема: Разработка композиционного решения и технологии изготовления журнального столика в стиле авангард,

объем больше 100 страниц.

срок сдачи 15 мая.

стол уже придуман. Есть картинки.

пожалуйста сразу пишите цену.

спасибо.

12 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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