Анализ финансовой деятельности

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Закрыт6 заявок132 просмотра

Добрый день. Требуется написать теоретическую главу диплома об анализе финансовой-экономической деятельности и описание предприятия. (характеристика его деятельности, краткий анализ показателей). Подробности и информацию о предприятии предоставлю исполнителю.

Шрифт 14, страниц ~30 (+-4). Срок выполнения до середины дня 28 апреля.

12 лет назад
Znacer
Лаз 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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