Реферат по логике

Нужно написать реферат по предмету "Маркетинг-менеджмент" Объем 7-10 страниц, уникальность по "Антиплагиату" - не менее 85%. Обязательно использовать англоязычные источники. Срок сдачи - 1-2 мая. Тему можно выбрать из ...