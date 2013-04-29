Реферат по логике

$13
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Завершен1 заявка103 просмотра

Предмет, дисциплина: Логика

Тема работы: Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 5-8 стр.

Срок выполнения: 3 дня

Антиплагиат от 60%

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$13
3 дня
Спасибо за отличную, качественную работу!
Очень приятно работать с Еленой! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад