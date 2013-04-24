Реферат по маркетинг-менеджменту

Нужно написать реферат по предмету "Маркетинг-менеджмент"

Объем 7-10 страниц, уникальность по "Антиплагиату" - не менее 85%.

Обязательно использовать англоязычные источники.

Срок сдачи - 1-2 мая.

Тему можно выбрать из перечня, который я отправлю по email.

Примерные тематики касаются сегментации пользователей интеренета, внутренний маркетинг организаций.

Очень жду предложений, оставляйте icq для быстрой связи.

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