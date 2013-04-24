Добрый день Необходимы авторы студенческих работ различных специальностей. Особое внимание авторам экономических и юридических специальностей. Работы необходимо писать преимущественно на украинском языке. Для оплаты используем приват24, редко webmoney В ...
Реферат по маркетинг-менеджменту
Нужно написать реферат по предмету "Маркетинг-менеджмент"
Объем 7-10 страниц, уникальность по "Антиплагиату" - не менее 85%.
Обязательно использовать англоязычные источники.
Срок сдачи - 1-2 мая.
Тему можно выбрать из перечня, который я отправлю по email.
Примерные тематики касаются сегментации пользователей интеренета, внутренний маркетинг организаций.
Очень жду предложений, оставляйте icq для быстрой связи.
Оплата через яндекс-деньги или вебмани.
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