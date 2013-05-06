Курсовая, микропроцессоры

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Завершен1 заявка115 просмотров

Нужен реферат

Предмет: Микропроцессоры

Тема реферата: Архитектура микропроцессора Itanium 2

срок до 27 мая

Структура реферата:

1.Оглавление.

2. Текст реферата (15 стр.)

3. Список использованных источников.

4. В реферате должны присутствовать схемы.

пожалуйста, сразу пишите цену

12 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tatyana_od
32 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$40
4 дня
В работе с Татьяной все понравилось! Если честно, поначалу немного волновался, потому что отзывов мало, но все оказалось очень хорошо, в срок и без претензий. рекомендую! PS спасибо за работу :)
Очень ответственный заказчик, вежливый, всегда пойдет на встречу. Оплата в поставленные сроки. С человеком приятно работать! Рекомендую !!!

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tatyana_od
32 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад