Курсовая - спорт

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Предмет, дисциплина: гимнастика

Тема работы: Техника и методика обучения гимнастическим упражнениям

Объем работы: не менее 30 стр

Срок выполнения: 5 дней

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12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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