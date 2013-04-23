Диплом ПГС доработать

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Есть готовый и диплом (пояснительная записка + 15 чертежей).

Пояснительную записку и часть чертежей уже утвердили.

Есть замечания по последней сверке и указания что доработать.

В итоге надо:

1.увеличить масштаб штампа на всех чертежах

2. сделать перекомпановку фрагментов на некоторых чертежах

3. уточнить (дополнить) расчёт трудоемкости

4. сделать расчёт складов, временных зданий и сооружений

это надо срочно: 1-2 дня

5.написать рецензию на диплом и доклад для защиты +4-5 дн.

Полное описание и материалы работы — по запросу.

12 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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