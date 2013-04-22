Дипломная работа MBA по маркетингу

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Тема Дипломная работа MBA по маркетингу. Тема и пример компании на выбор автора!

Предмет работы Маркетинг

Тип работы Диплом MBA

Объем работы 70-80

Шрифт 12

Интервал полуторный

Дополнительная информация Работа должна являться анализом и решением проблемной ситуации в конкретной компании. В работе должна быть обоснование и решение проблемной ситуации, должно содержаться актуальность и значимость обсуждаемой проблемы. Обязательное требование, доведение(при необходимости доработка) работы до сдачи. Дипломная работа включает в себя: 1. Непосредственно сама работа 2. Презентацию в формате MS Office Power Point, 3. Рецензия от руководителя/акционера/инвестора либо руководителя другой коммерческой компании.

12 лет назад
diplom-time
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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