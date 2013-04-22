Тема Дипломная работа MBA по маркетингу. Тема и пример компании на выбор автора!

Предмет работы Маркетинг

Тип работы Диплом MBA

Объем работы 70-80

Шрифт 12

Интервал полуторный

Дополнительная информация Работа должна являться анализом и решением проблемной ситуации в конкретной компании. В работе должна быть обоснование и решение проблемной ситуации, должно содержаться актуальность и значимость обсуждаемой проблемы. Обязательное требование, доведение(при необходимости доработка) работы до сдачи. Дипломная работа включает в себя: 1. Непосредственно сама работа 2. Презентацию в формате MS Office Power Point, 3. Рецензия от руководителя/акционера/инвестора либо руководителя другой коммерческой компании.