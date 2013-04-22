Здравствуйте! Требуется выполнить курсовую. Тема – Математические методы экономического анализа и границы их применимости. Объем – 25 – 30 стр. Срок – 26 апреля.
Курсовая работа по макроэкономике
нужна курсовая работа. Предмет - Макроэкономика.
Тема: Российская_модель_социально-экономического_развития.
объем 25-30.
Несколько глав (теория + практика), наличие введения и заключения, списка литературы.
Шрифт 14, интервал полуторный.
Антиплагиат от 70%.
Бюджет 1000 руб.
Срок 5-6 дней.
Заявки фрилансеров
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