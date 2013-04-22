Курсовая работа по макроэкономике

$33
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Закрыт3 заявки105 просмотров

нужна курсовая работа. Предмет - Макроэкономика.

Тема: Российская_модель_социально-экономического_развития.

объем 25-30.

Несколько глав (теория + практика), наличие введения и заключения, списка литературы.

Шрифт 14, интервал полуторный.

Антиплагиат от 70%.

Бюджет 1000 руб.

Срок 5-6 дней.

12 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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