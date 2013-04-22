Дисциплина: Программирование Тема: разработка информационной системы управления службой сопровождения клиентов ОАО "башинформсвязь" Язык программирование: С# Есть пример
Гидравлика
Курсовая работа по теме: Построение эпюр избыточного гидростатического давления
для бетонной плотины
Во вложении задание и пример как надо выполнять работу
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