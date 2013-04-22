Гидравлика

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Курсовая работа по теме: Построение эпюр избыточного гидростатического давления

для бетонной плотины

Во вложении задание и пример как надо выполнять работу

12 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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