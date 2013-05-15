Диплом: Экономика

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Завершен1 заявка113 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Анализ эффективности финансового обеспечения образования (на примере Варненского муниципального района)

Объем 70-72 стр.

Уникальность от 73%

Интересует цена-срок.

Ждем ваших заявок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$165
14 дней
Как всегда супер!
Хороший заказчик. Спасибо за проекты. Рекомендую

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bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад