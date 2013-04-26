Реферат по психологии

$20
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Завершен3 заявки116 просмотров

Работа по психологии.

Необходимо написать реферат- эссе на 10 страниц (без введения и заключения, без разделения на главы).

Тема: Теории памяти в психологии.

Срок 3 дня

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$20
3 дня
Работа выполнена, но пришлось много корректировать
Отличный заказчик!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад