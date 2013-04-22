Особенности гостиничного сервиса

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Закрыт2 заявки82 просмотра

нужна курсовая работа на тему: особенности гостиничного сервиса (на примере конкретного региона России, страны мира)

объем 30 стр. антиплагиат от 70%

срок сдачи 30.04

12 лет назад
Nadushkka
Надежда 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров