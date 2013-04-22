нужна курсовая работа на тему: особенности гостиничного сервиса (на примере конкретного региона России, страны мира) объем 30 стр. антиплагиат от 70% срок сдачи 30.04
3-я глава диплома
Здравствуйте.
Нужно написать 3-ю главу диплома.
Тема: Организация производственного процесса на ОАО Завод Молочный «Верхнемамонский
Уникальность от 73% по системе антиплагиат.
Интересует цена-срок.
Ждем ваших заявок.
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