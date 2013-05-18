Разработка автоматизированного обучающего курса

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Закрыт1 заявка65 просмотров

Дисциплина специальность АСОиУ

Тема: Разработка автоматизированного обучающего курса "Элементная база компьютеров".

т.е.необходимо разработать обучающий курс по предмету "Элементная база компьютеров", чтобы можно было его использовать в университете, к примеру, для обучения студентов.

Все требования, положения и методичка в архиве, есть образцы работ.

Срок сдачи 18.05.2013

12 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров