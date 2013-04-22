Взаимозаменяемость и нормирование точности

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Курсовая работа: Взаимозаменяемость и нормирование точности

В конце методички исходные данные для задания и варианты, у меня 11 вариант

Сроки 10 дней

12 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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