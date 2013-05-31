Реферат - физкультура

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки74 просмотра

предмет:физкультура

вид работы: реферат

тема: Двигательно-координационные способности и методика их развития.

Объем 25 стр

не менее 10 источников.

срок: 24 апреля

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад
$15
2 дня
Приятно было работать с Лидией. Проект выполнен качественно и сдан в срок. Благодарю за сотрудничество. С ув. Юлия
Юлия доступно поставила задачу, работу оплатила быстро. В общении приятный человек.

Заявки фрилансеров

Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад