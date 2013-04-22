Курсовая, педагогика

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Закрыт8 заявок111 просмотров

Тема (примерно): "коррекция памяти у умственно отсталых школьников"

Срок: 30 мая.

объем 20-25 листов

пожалуйста сразу пишите цену.

12 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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