Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Анализ эффективности финансового обеспечения образования (на примере Варненского муниципального района) Объем 70-72 стр. Уникальность от 73% ...
Нужна раздатка, доклад и презентация
Нужна раздатка, доклад и презентация
срок сегодня к 23.00
в приложении диплом
нужно чтоб доработка потом была бесплатная
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