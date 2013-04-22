Тема (примерно): "коррекция памяти у умственно отсталых школьников" Срок: 30 мая. объем 20-25 листов пожалуйста сразу пишите цену.
Диплом по программированию
Дисциплина: Программирование
Тема: разработка информационной системы управления службой сопровождения клиентов ОАО "башинформсвязь"
Язык программирование: С#
Есть пример
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт12 лет назад
тема: Правовое регулирование оценочной деятельности в сфере недвижимости 3 дня. план во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужна раздатка, доклад и презентация срок сегодня к 23.00 в приложении диплом нужно чтоб доработка потом была бесплатнаяРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Анализ эффективности финансового обеспечения образования (на примере Варненского муниципального района) Объем 70-72 стр. Уникальность от 73% ...Завершен12 лет назад
Дисциплина специальность АСОиУ Тема: Разработка автоматизированного обучающего курса "Элементная база компьютеров". т.е.необходимо разработать обучающий курс по предмету "Элементная база компьютеров", чтобы можно было его использовать в университете, к ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Курсовая работа: Взаимозаменяемость и нормирование точности В конце методички исходные данные для задания и варианты, у меня 11 вариант Сроки 10 днейРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Работа по психологии. Необходимо написать реферат- эссе на 10 страниц (без введения и заключения, без разделения на главы). Тема: Теории памяти в психологии. Срок 3 дняЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать 3-ю главу диплома. Тема: Организация производственного процесса на ОАО Завод Молочный «Верхнемамонский Уникальность от 73% по системе антиплагиат. Интересует цена-срок. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
нужна курсовая работа на тему: особенности гостиничного сервиса (на примере конкретного региона России, страны мира) объем 30 стр. антиплагиат от 70% срок сдачи 30.04Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! есть дипломная работа на тему туризма, точнее на тему того, как влияют ярмарки и выставки на продажу тур. услуг. по этому диплому есть замечания от преподавателя. они ...Завершен12 лет назад