Диплом по программированию

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Дисциплина: Программирование

Тема: разработка информационной системы управления службой сопровождения клиентов ОАО "башинформсвязь"

Язык программирование: С#

Есть пример

12 лет назад
Zachli
Сорков 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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