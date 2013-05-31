Международное право - курсовой проект

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Завершен2 заявки94 просмотра

предмет: международное право

вид работы: курсовая

тема: Международные преступления:понятия и особенности

Объем - 25 стр

По материалам заказчика

срок: 25 апреля

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$25
4 дня
Спасибо за работу. Проект сдан без нареканий. С ув. Юлия
Спасибо

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад