Разработка ИТ – инфраструктуры на основе анализа архитектуры предприятия. Срок – 28.04.13 Объем – 20-25 стр. В рамках выполнения домашнего задания студенту необходимо выбрать определенное предприятие, описать его текущую ...
Кандидатская диссертация – Отечественная история
Кандидатская диссертация – Отечественная история
Ищу автора на данный проект, если опыт написания, пишите.
С уважением, Ольга
аська: 582530169
скайп: avtor.besmarter
агент: [email protected]
тел. 8925 772 21 22
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Курсовая работа по теме: Построение эпюр избыточного гидростатического давления для бетонной плотины Во вложении задание и пример как надо выполнять работуРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Дисциплина: Программирование Тема: разработка информационной системы управления службой сопровождения клиентов ОАО "башинформсвязь" Язык программирование: С# Есть примерРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
предмет: международное право вид работы: курсовая тема: Международные преступления:понятия и особенности Объем - 25 стр По материалам заказчика срок: 25 апреляРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
предмет:физкультура вид работы: реферат тема: Двигательно-координационные способности и методика их развития. Объем 25 стр не менее 10 источников. срок: 24 апреляРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
предмент: документальная лингвистика курсовой проект Объем 25 стр. Срок - 25.04 Требования во вложении ЕСТЬ АНАЛОГИЧНЫЙ ПРОЕКТ ПО ДРУГОЙ ТЕМЕ!Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема (примерно): "коррекция памяти у умственно отсталых школьников" Срок: 30 мая. объем 20-25 листов пожалуйста сразу пишите цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт12 лет назад
тема: Правовое регулирование оценочной деятельности в сфере недвижимости 3 дня. план во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужна раздатка, доклад и презентация срок сегодня к 23.00 в приложении диплом нужно чтоб доработка потом была бесплатнаяРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад