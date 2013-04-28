Курсовая работа (бизнес-план)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка96 просмотров

Разработка ИТ – инфраструктуры на основе анализа архитектуры предприятия.

Срок – 28.04.13

Объем – 20-25 стр.

В рамках выполнения домашнего задания студенту необходимо выбрать определенное предприятие, описать его текущую архитектуру и разработать целевую архитектуру. Обосновать необходимость внедрения новых информационных систем, оценить их влияние на бизнес – процессы компании, инфраструктуру, ИТ – подразделение.

Название дисциплины – Архитектура предприятия

12 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров