Курсовая по Мировой экономике

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Тема: Анализ социально-экономического развития РФ

Объем: 35-40

Срок: 02.05.13

Введение.

Глава 1 (теоретическая) Теоретические аспекты социально-экономического развития. параграф

1.1 сущность социально-экономического развития. параграф

1.2 показатели социально-экономического развития.

глава 2 (аналитическая) оценка социально-экономического развития РФ. параграф

2.1 Анализ развития экономики РФ в начале XXlв. параграф

2.2 Проблемы современного этапа социально-экономического развития страны

глава 3 ( в основном посвящена стратегии 2020) Перспективы социально-экономического развития РФ.

параграф 3.1 ПРинципы стратегии социально-экономического развития РФ.

параграф 3.2 Стратегические перспективы социально-экономического развития РФ.

Заключение и библиографический список и если имеются приложения.

12 лет назад
redkaja
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7 лет назад

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