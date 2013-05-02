Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: Сравнительный анализ участников рынка потребительского кредитования Количество листов: 30 Интересует цена-срок. Уникальность от 73% по ...
Курсовая по Мировой экономике
Тема: Анализ социально-экономического развития РФ
Объем: 35-40
Срок: 02.05.13
Введение.
Глава 1 (теоретическая) Теоретические аспекты социально-экономического развития. параграф
1.1 сущность социально-экономического развития. параграф
1.2 показатели социально-экономического развития.
глава 2 (аналитическая) оценка социально-экономического развития РФ. параграф
2.1 Анализ развития экономики РФ в начале XXlв. параграф
2.2 Проблемы современного этапа социально-экономического развития страны
глава 3 ( в основном посвящена стратегии 2020) Перспективы социально-экономического развития РФ.
параграф 3.1 ПРинципы стратегии социально-экономического развития РФ.
параграф 3.2 Стратегические перспективы социально-экономического развития РФ.
Заключение и библиографический список и если имеются приложения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Кандидатская диссертация – Отечественная история Ищу автора на данный проект, если опыт написания, пишите. С уважением, Ольга аська: 582530169 скайп: avtor.besmarter агент: [email protected] ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Разработка ИТ – инфраструктуры на основе анализа архитектуры предприятия. Срок – 28.04.13 Объем – 20-25 стр. В рамках выполнения домашнего задания студенту необходимо выбрать определенное предприятие, описать его текущую ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Курсовая работа по теме: Построение эпюр избыточного гидростатического давления для бетонной плотины Во вложении задание и пример как надо выполнять работуРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Дисциплина: Программирование Тема: разработка информационной системы управления службой сопровождения клиентов ОАО "башинформсвязь" Язык программирование: С# Есть примерРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
предмет: международное право вид работы: курсовая тема: Международные преступления:понятия и особенности Объем - 25 стр По материалам заказчика срок: 25 апреляРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
предмет:физкультура вид работы: реферат тема: Двигательно-координационные способности и методика их развития. Объем 25 стр не менее 10 источников. срок: 24 апреляРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
предмент: документальная лингвистика курсовой проект Объем 25 стр. Срок - 25.04 Требования во вложении ЕСТЬ АНАЛОГИЧНЫЙ ПРОЕКТ ПО ДРУГОЙ ТЕМЕ!Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема (примерно): "коррекция памяти у умственно отсталых школьников" Срок: 30 мая. объем 20-25 листов пожалуйста сразу пишите цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт12 лет назад