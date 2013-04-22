Курсовая: Маркетинговые исследования

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Закрытнет заявок107 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Сравнительный анализ участников рынка потребительского кредитования

Количество листов: 30

Интересует цена-срок.

Уникальность от 73% по системе антиплагиат.

Данные прилагаем.

Ждем ваших заявок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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