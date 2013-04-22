Курсовая – Экономика

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Закрыт1 заявка85 просмотров

Здравствуйте!

Требуется выполнить курсовую.

Тема – Математические методы экономического анализа и границы их применимости.

Объем – 25 – 30 стр.

Срок – 26 апреля.

12 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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