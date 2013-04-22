Дипломная работа

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Необходимо написать интересную дипломную работу на тему: Совершенствование процедур принятия решений в процессе управления организации (на примере…). Страниц 100-120.

При сборе материалов, необходимых для написания дипломной работы, основными источниками сведений являются плановые и отчетные документы, нормативно-справочные материалы, должностные инструкции, положения о подразделениях организации, статистические данные о производственной, хозяйственной и финансовой деятельности исследуемой организации, планировка производственных подразделений, результаты опроса сотрудников организации, интервьюирование различных категорий работников, личные наблюдения дипломника, документы, используемые в системе управления организацией, и ряд другой документации.

12 лет назад
Dmitriy_K
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$400
10 дней
C Натальей, сотрудничество в начале действительно было неплохим. Но потом пропали, замечания и просьбы о поправках к третьей главе(самой важно части диплома) были не отредактированны, а просто удалены, расчеты и формулы которые необходимы были в третьей главе тоже не соответствовали. Менялись только цифры и значения, но формулы и расчеты были не верны. Приходилось самому считать и редактировать в работе. Поэтому и не была оплачена вам оставшаяся сумма.
Не смотря на то, что с заказчиком возникли некоторые разногласия в конце проекта, они были решены. Рекомендую, как человека способного вести диалог даже в непростых ситуациях, что немаловажно во фрилансе. Не могу поставить 10, поскольку все-таки возникли некоторые недопонимания, несколько затянувшиеся на длительный срок, однако заслуженная "семерка", как адекватному и вежливому заказчику и приятному в общении человеку.

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Nat13
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад