Дипломная работа

C Натальей, сотрудничество в начале действительно было неплохим. Но потом пропали, замечания и просьбы о поправках к третьей главе(самой важно части диплома) были не отредактированны, а просто удалены, расчеты и формулы которые необходимы были в третьей главе тоже не соответствовали. Менялись только цифры и значения, но формулы и расчеты были не верны. Приходилось самому считать и редактировать в работе. Поэтому и не была оплачена вам оставшаяся сумма.