Диплом по биотехнологии

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Здравствуйте,не могли бы вы помочь с написанием бакалаврской работы по биотехнологии на тему"Производство солода для пивоваренной промышленности".Учусь в НГТУ ,специальность биотехнология.Работа должна включать теоретическую часть,где должно быть много химии и биохимии.Так же технологию производства и расчет одного произвольно выбранного аппарата.Объем 40-50стр. Время исполнения 3 недели

Заранее благодарю.

12 лет назад
Bety888
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15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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