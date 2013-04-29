Дипломная работа по экономике

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Завершен6 заявок156 просмотров

Написание дипломной работы по экономике на тему "Методы оценки кредитоспособности организации" Срок выполнения 5 дней. Есть данные к практической части и методичка. Вышлю при заинтересованности.

12 лет назад
MarinaXXX
Марина 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$250
5 дней
Спасибо за работу. Дипломная работа сдана раньше оговоренного срока. Высокая уникальность текста. Ежедневная информация о проделанной работе. Огромное спасибо!!!

Заявки фрилансеров

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад