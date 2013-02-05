Написание дипломной работы по дисциплине-организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. тема работы организация работы транспортно экспедиционного предприятия на примере оао мострансавто
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Написание курсовой на тему "причины интерференции ударения на примере русского, немецкого, английского языков" Срок выполнения 2 дня. уникальность не менее 70%Закрыт12 лет назад
написание диплома на тему "Ложные друзья переводчика" есть методичка. работа срочная. уникальность текста не менее 70%Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сделать карту технологического процесса изготовления детали Пластина. для выполнения данной работы есть образец.Закрыт12 лет назад
Написание дипломной работы на тему ": Ключевые факторы успеха и формирование конкурентных преимуществ на рынке профессионального оборудования для уборки". Срок выполнения 5 дней. Уникальность не менее 75%Закрыт12 лет назад
Написание дипломной работы на тему "Характеристика предприятий садово-паркового и ландшафтного строительства". Срок выполнения 5 дней. Уникальность не менее 75%.Закрыт12 лет назад
Написание диплома на тему "Анализ тенденций развития индустрии спорта". срок выполнения неделя. объем работы 80стр. Уникальность текста не менее 75%.Завершен12 лет назад
Необходимо написать дипломную работу на тему "Бухгалтерский учет затрат в животноводстве на примере ЗАО " имеется методичка. Срок выполнения 5 дней. Уникальность не менее80%. Объем работы 80 стр.Завершен12 лет назад
Напсание диплома на тему "переоборудование комбайна кдп 3000 для внесения консервантов во время скашивания". Срок выполнения 7 дней. Уникальность не менее 70%. Объем работы 75 стр.. К работе есть методичкаЗакрыт12 лет назад
Написание работы на тему "Методика обучения подготовительным упражнениям для развития быстроты перемещений, прыгучести начинающих волейболистов". Срок выполнения 5 дней. Уникальность текста не менее 75%Закрыт12 лет назад
Необходимо выполнить дипломную работу на тему "Совершенствование процесса перевозки руды подвижным составом." Объем работы 70-90 страниц. Уникальность не менее 75%. Срок выполнения 1 неделяЗакрыт12 лет назад
написание диплома на тему "Развитие экономики Японии в современных услових". уникальность не менее75%. срок выполнения 7 днейРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Написание дипломной работы по экономике на тему "Методы оценки кредитоспособности организации" Срок выполнения 5 дней. Есть данные к практической части и методичка. Вышлю при заинтересованности.Завершен12 лет назад
Тема: "Техническое обслуживание и ремонт системы впрыска бензина в автомобиле ВАЗ 2111". Срок выполнения 7 дней.Закрыт12 лет назад
Выполнение дипломной работы на тему "строительство сельской амбулатории". Методичку пришлю при заинтересованостиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать диплом. Тема "строительство сельской амбулатории." Методичку вышлю при заинтересованности. Срок выполнения до 1.04Закрыт12 лет назад
Необходимо выполнить данную дипломную работу. Тема отделение очистки газов обжига фосфоритов производительностью 70000 м3/ч. Объем работы не более 100л. Уникальность текста не менее 75%Закрыт12 лет назад
Необходимо выполнить работу. тема "проект реконструкции узла конверсии оксида углерода цеха синтеза аммиака". Срок выполнения 28.01. Уникальность тектста не менее 75%Закрыт12 лет назад
Необходимо выполнить дипломную работу по дисциплине "Связи с общественностью". Более подробную информацию предоставлю в случае заинтересованности.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо выполнить диломную работу по прикладной математике. Более подробную информацию пришлю при заинтересованностиРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад