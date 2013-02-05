MarinaXXX

Марина MarinaXXX

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Диплом по бух. учету
Очередное удачное удачное сотрудничество!спасибо за проект!
Работа сдана в срок. Написана грамотно. Спасибо, за работу!!! Преподаватель оценил на отлично.
Ответный отзыв
AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Дипломная работа
Отличный заказчик, с оплатой без проблем!=)
Работа сдана Анной вовремя и с высокой уникальностью. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв