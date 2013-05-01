Диплом по физической культуре

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Написание работы на тему "Методика обучения подготовительным упражнениям для развития быстроты перемещений, прыгучести начинающих волейболистов". Срок выполнения 5 дней. Уникальность текста не менее 75%

12 лет назад
MarinaXXX
Марина 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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