Реферат по информатике

$12
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Завершен2 заявки133 просмотра

Информатика, тема: Сущность и технология оптического распознавания текстов.

Объем 12-15л

Анииплагиат от 65%

Введение, заключение, основная часть (2-4 подвопроса), заключение, список лит-ры

Срок до 4 дней!

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад
$10
2 дня
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Елена доступно поставила задачу, работу оплатила быстро. В общении приятный человек.

Заявки фрилансеров

Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад

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