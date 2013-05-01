Экономика и управление на предприятии

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Диплом. Организация и и финансовое планирование на предприятии сферы услуг

Теория и практика. 70 страниц

12 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
33 минуты назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров