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Курсовая Соц. педагогика
Тема: Работа социального педагога по преодолению конфликтов в образовательной среде с помощью школьных служб примирения
Примерено нужно следующее:
Глава1 теоретические основы исследования социальный педагог в образовательном учреждении,
1.1 Сущность понятие конфликт,(повод,инцидент,причины)
1.2 Сущность особенностей конфликтов в образовательной среде(т.е конфликты между подростками,родителей учителей,учащихся учителей,и.тд,
1.3.школьная служба примирения,
2 глава планирование практической части исследования
1.структур школьной службы примирения
2.положение о службе,
3 Программа т,е занятия как можно разрешить конфликты цель занятий:обучение без конфликтному взаимодействию.
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