Курсовая Соц. педагогика

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Тема: Работа социального педагога по преодолению конфликтов в образовательной среде с помощью школьных служб примирения

Примерено нужно следующее:

Глава1 теоретические основы исследования социальный педагог в образовательном учреждении,

1.1 Сущность понятие конфликт,(повод,инцидент,причины)

1.2 Сущность особенностей конфликтов в образовательной среде(т.е конфликты между подростками,родителей учителей,учащихся учителей,и.тд,

1.3.школьная служба примирения,

2 глава планирование практической части исследования

1.структур школьной службы примирения

2.положение о службе,

3 Программа т,е занятия как можно разрешить конфликты цель занятий:обучение без конфликтному взаимодействию.

Уникальность от 80%

Срок до 5 мая

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12 лет назад
Elena_Ish
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Malikova
Юлия 
43 года
15 лет в сервисе
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6 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
Работа была выслана 13 мая. сегодня 24 июля, оплаты так и не было. Заказчик повляется на сайте, но сообщения не читает. последний раз на связь выходила 1.07. В итоге, курсовая не оплачена больше двух месяцев.

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Malikova
Юлия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад