Дипломный проект - программирование

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Завершен2 заявки169 просмотров

Дипломный проект на тему: "Разработка программного обеспечения учета клиентов Call-центра СТД «Петрович» ".

Реализация в Visual Studio на языке C# или C++.

Диплом необходимо сделать до 20 мая.

МУ во вложении

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$200
14 дней
Очень благодарна Сергею за работу. Все четко и в срок, никаких нареканий. Надеюсь, это не последний совместный проект - очень довольна сотрудничеством. С ув. Юлия
Очень приятно работать с Юлией. Задания понятные, оплата всегда в срок. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Всем рекомендую как очень ответственного, грамотного заказчика.

Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад