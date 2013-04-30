Вывод советских войск из Афганистана

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Закрыт6 заявок135 просмотров

Предмет- История международных отношений.

Тема курсовой работы - "Вывод советских войск из Афганистана"

Работа нужна к 4 мая...

список литературы-стандартный,общий,в конце...

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12 лет назад
diana90
Диана 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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