Дипломная работа (Теория права)

$270
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Закрыт3 заявки155 просмотров

Тема: "Влияние иностранных судебных систем (англо-саксонского права) "общего права" на судебную систему РФ"

Объем: 100л.

Срок: до 25 мая.

Есть согласованный план.

Бюджет: 8.000р. Оплата через Web Money или Яндекс-деньги.

Требования:

1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале системы "Антиплагиат";

2. Качественное выполнение работы;

3. Своевременность сдачи;

4. Проведение грамотного и всестороннего анализа темы.

12 лет назад
Power777
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8 лет назад

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