Pa3pa6oткa cтpaтeгичecкoй пpoгpaMMы pa3вития Myниципaльнoгo пpeдпpиятия (нa пpиMepe MYП)
Гендерный аспект в русских народных сказках
Гендерный аспект в русских народных сказках
Тип:
Реферат
Предмет:
гендерная культурология
Язык:
русский
Объем:
10 - 15 страниц.
Задание:
Особое внимание уделить ссылкам и списку литературы. Все из списка должно быть в сносках и оформлено по ГОСТУ. Сносок не менее 1-2 на страницу. Оригинальность по антиплагиат.ру - 50 %
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