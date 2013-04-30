Гендерный аспект в русских народных сказках

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Гендерный аспект в русских народных сказках

Тип:

Реферат

Предмет:

гендерная культурология

Язык:

русский

Объем:

10 - 15 страниц.

Задание:

Особое внимание уделить ссылкам и списку литературы. Все из списка должно быть в сносках и оформлено по ГОСТУ. Сносок не менее 1-2 на страницу. Оригинальность по антиплагиат.ру - 50 %

12 лет назад
Elena_L
Елена 
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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