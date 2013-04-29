Курсовая, экономика организации

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Закрыт3 заявки155 просмотров

с практикой

20-25 стр

тема: Oпpeдeлeниe экoнoMичecкиx пoкa3aтeлeй pa6oты пpeдпpиятия (opгaни3aции). Oпpeдeлeниe экoнoMичecкoй эффeктивнocти pa6oты пpeдпpиятия (opгaни3aции)

методика и тз в приложении

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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